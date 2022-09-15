UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне попали ракетами по Кировоградской области: стали известны последствия

Фото: РФ ударила двумя ракетами по Петровской общине Кировоградской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россия ударила ракетами по Кировоградской области 15 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Андрея Райковича.

"На территории Петровской общины зафиксированы прилеты вражеских ракет. Агрессор пытается варварски уничтожать инфраструктурные объекты. Одна ракета сбита ПВО", - написал он.

Как сообщалось, российские оккупационные войска нанесли еще один ракетный удар по Кривому Рогу 15 сентября. Во второй раз за день и третий – за два последних дня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кропивницкая область