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Росіяни залишили населений пункт під Херсоном: Арестович назвав причину

Фото: радник голови ОП Олексій Арестович (volynnews)
Автор: Іван Носальський

Росіяни залишили село Благодатне, яке знаходиться в 30 кілометрах від Херсону, для проведення перегрупування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін Live".

"Сьогодні російські війська залишили Благодатне. А воно дуже близько до Херсону. Але це не панічна втеча, а маневр. Вони посилили херсонський напрямок, правобережне угруповання", - заявив Арестович.

За його словами, всіх російських солдатів перекинули з Благодатного на іншу ділянку Херсонської області через наступ ВСУ.

"Ми там конкретно піднависли над ними і їм потрібно реагувати", - підкреслив Арестович.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними Інституту вивчення війни (ISW), контрнаступ українських військових у Херсонській області зривають плани Росії контролювати окуповані території. Загарбникам буде важко посилити оборону на південному напрямку.

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Олексій АрестовичОфіс президентаВійна Росії проти УкраїниХерсонская областьЗбройні сили України