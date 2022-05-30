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Контрнаступ ЗСУ в Херсонській області зриває плани Росії, - ISW

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Херсонська область, Понеділок 30 травня 2022 03:54
Контрнаступ ЗСУ в Херсонській області зриває плани Росії, - ISW Фото: контрнаступ ЗСУ в Херсонській області зриває плани Росії (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Контрнаступ українських військових у Херсонській області зривають плани Росії контролювати окуповані території. Загарбникам буде важко посилити оборону на південному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Окупанти 29 травня продовжили штурм Сєвєродонецька, однак, не мали підтвердженого просування. Їх прогрес, за припущенням ISW, буде повільним.

Російська армія на сході України, яка мала на меті захопити всю Луганську та Донецьку області, тепер майже повністю зосереджена на Сєвєродонецьку.

Також експерти заявляють, що російські війська навряд чи зможуть провести кілька одночасних операцій і, ймовірно, будуть ще більше знижувати пріоритети просування на південний схід від Ізюма і на захід від Лиману на користь зосередження існуючих сил на Сєвєродонецьку.

Ключові висновки аналітиків ISW:

  • Російські війська продовжували спроби повністю взяти під контроль Сєвєродонецьк.
  • Окупанти продовжували наступ на південний схід від Ізюма, але не мали успіху в просуванні до Слов'янська.
  • Загарбники продовжували наступальні операції, щоб перерізати українські наземні лінії зв'язку на північний схід від Бахмута, і навряд чи постараються безпосередньо атакувати місто.

Раніше стало відомо, що ЗСУ розгорнули контрнаступ у Херсонській області одночасно на декількох напрямках. Мета операції-розділити угруповання противника на кілька частин.

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Херсонская область
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