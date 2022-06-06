Россияне покинули населенный пункт под Херсоном: Арестович назвал причину

"Сегодня российские войска покинули Благодатное. А оно очень близко к Херсону. Но это не паническое бегство, а маневр. Они усилили херсонское направление, правобережную группировку", - заявил Арестович.

По его словам, всех российских солдат перебросили с Благодатного на другой участок Херсонской области из-за наступления ВСУ.

"Мы там конкретно поднависли над ними, и им нужно реагировать", - подчеркнул Арестович.