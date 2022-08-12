Росіяни відступили: у Пентагоні розповіли про успіхи української армії під Харковом

Фото: Пентагон розповів про успіхи ЗСУ під Харковом (Getty Images)

Збройні сили України успішно протистоять російським окупантам під Харковом. Це фіксують в американському Пентагоні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на журналіста Foreign Policy Джека Детча, який цитує високопоставленого чиновника Пентагону.

Детч повідомив, що в Пентагоні бачать українські перемоги над російською армією, поблизу другого за величиною міста країни - Харкова. Як розповів представник Пентагону, якого цитує журналіст, успішна оборона міста відкинула росіян і вони мусили "накивати п'ятами".