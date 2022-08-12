Россияне отступили: в Пентагоне рассказали об успехах украинской армии под Харьковом
Вооруженные силы Украины успешно противостоят российским оккупантам под Харьковом. Это фиксируют в американском Пентагоне.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на журналиста Foreign Policy Джека Детча, который цитирует высокопоставленного чиновника Пентагона.
Детч сообщил, что в Пентагоне видят украинские победы над русской армией, вблизи второго по величине города страны - Харькова.
Как рассказал представитель Пентагона, которого цитирует журналист, успешная оборона города отбросила россиян и им пришлось "убегать".
Напомним, что ранее Пентагон выражал желание предоставлять больше оружия, из-за угрозы аннексии новых территорий.
Также Пентагон считает, что украинские силы обороны достигли необходимого уровня, чтобы держать россиян в тупике.
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