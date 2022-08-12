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Россияне отступили: в Пентагоне рассказали об успехах украинской армии под Харьковом

Новина українською →
Пятница 12 августа 2022 20:32
Россияне отступили: в Пентагоне рассказали об успехах украинской армии под Харьковом Фото: Пентагон рассказал об успехах ВСУ под Харьковом (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженные силы Украины успешно противостоят российским оккупантам под Харьковом. Это фиксируют в американском Пентагоне.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на журналиста Foreign Policy Джека Детча, который цитирует высокопоставленного чиновника Пентагона.

Детч сообщил, что в Пентагоне видят украинские победы над русской армией, вблизи второго по величине города страны - Харькова.

Как рассказал представитель Пентагона, которого цитирует журналист, успешная оборона города отбросила россиян и им пришлось "убегать".

Напомним, что ранее Пентагон выражал желание предоставлять больше оружия, из-за угрозы аннексии новых территорий.

Также Пентагон считает, что украинские силы обороны достигли необходимого уровня, чтобы держать россиян в тупике.

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