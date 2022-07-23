США хочуть дати більше зброї Україні перед загрозою анексії нових територій

У Сполучених Штатах хочуть збільшити обсяги поставок озброєння для України. Важка техніка допоможе зупинити Росію від анексії нових територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter американського журналіста Джека Детча.

"США та європейські союзники розглядають можливість збільшення поставок зброї в Україну, щоб зупинити Росію від анексії нових земель", - зазначив Джек Детч.

За словами репортера Foreign Policy, в Пентагоні "дуже стурбовані" планами РФ щодо потенційної анексії нових українських земель.

Нагадаємо, в США наразі обдумують доцільність потенційного надання Україні винищувачів. У будь-якому випадку передати літаки негайно чи навіть в короткостроковій перспективі не вдасться.

Нині в адміністрації Джо Байдена залишилося 6 млрд доларів з виділених на військову допомогу Україні грошей.

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