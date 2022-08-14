Росіяни обстріляли вісім громад на півночі України: є пошкодження
Російські війська знову вдарили по Чернігівській та Сумській областях. Внаслідок обстрілу є пошкодження цивільної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Державну прикордонну службу.
Під ворожим обстрілом опинилися сім громад Сумської області та одна - Чернігівської. Всього зафіксували 150 "прильотів".
Росіяни застосували міномети, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію, гранатомети та великокаліберні кулемети. Окупанти обстрілювали Україну зі своєї території, а саме з населених пунктів Троїцьке, Ніколаєво-Дар’їно, Чорноземний городок, Тьоткіно.
Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки та цивільна інфраструктура.
Варто зазначити, що армія РФ щоденно обстрілює прикордонні території на півночі. Зокрема, вчора зафіксували 15 атак у Сумській області.
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