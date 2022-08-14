Росіяни обстріляли вісім громад на півночі України: є пошкодження

Фото: окупанти знову обстріляли прикордонні території на півночі (t.me/DPSUkr)

Російські війська знову вдарили по Чернігівській та Сумській областях. Внаслідок обстрілу є пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Державну прикордонну службу.

Під ворожим обстрілом опинилися сім громад Сумської області та одна - Чернігівської. Всього зафіксували 150 "прильотів". Росіяни застосували міномети, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію, гранатомети та великокаліберні кулемети. Окупанти обстрілювали Україну зі своєї території, а саме з населених пунктів Троїцьке, Ніколаєво-Дар’їно, Чорноземний городок, Тьоткіно. Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки та цивільна інфраструктура.