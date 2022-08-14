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Росіяни обстріляли вісім громад на півночі України: є пошкодження

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Україна, Неділя 14 серпня 2022 14:04
Росіяни обстріляли вісім громад на півночі України: є пошкодження Фото: окупанти знову обстріляли прикордонні території на півночі (t.me/DPSUkr)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська знову вдарили по Чернігівській та Сумській областях. Внаслідок обстрілу є пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Державну прикордонну службу.

Під ворожим обстрілом опинилися сім громад Сумської області та одна - Чернігівської. Всього зафіксували 150 "прильотів".

Росіяни застосували міномети, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію, гранатомети та великокаліберні кулемети. Окупанти обстрілювали Україну зі своєї території, а саме з населених пунктів Троїцьке, Ніколаєво-Дар’їно, Чорноземний городок, Тьоткіно.

Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки та цивільна інфраструктура.

Варто зазначити, що армія РФ щоденно обстрілює прикордонні території на півночі. Зокрема, вчора зафіксували 15 атак у Сумській області.

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