Російська армія обстріляла Сумську область: було понад 200 прильотів
Росіяни сьогодні здійснили 15 обстрілів восьми прикордонних громад Сумської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.
За словами Живицького, російська армія обстріляла Шалигинську, Хотінську, Білопольську, Зноб-Новгородську, Есманську, Новослобідську, Буринську та Великописарівську громади.
"На щастя, втрат серед людей немає. Але знову є руйнування та поранена худоба", - йдеться в повідомленні.
Росіяни били зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів та кулеметів. В Хотінській громаді внаслідок обстрілу було розірвано водогін та порвані електромережі. Також зазнало руйнувань приватне домогосподарство.
В Новослобідській громаді також перебили електропостачання та поранили теля.
Нагадаємо, що раніше окупанти били по громадах Сумської області, внаслідок чого загорілось поле.
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