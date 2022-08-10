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Окупанти випустили 200 мін і снарядів по Сумській області: в ОВА розповіли про наслідки

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Середа 10 серпня 2022 23:25
Окупанти випустили 200 мін і снарядів по Сумській області: в ОВА розповіли про наслідки Фото: Окупанти обстріляли Сумську область (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти 10 серпня завдали масованих ударів по Сумській області. Внаслідок атак ворог, на щастя, жертв чи постраждалих серед цивільного населення немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Посадовець зазначив, що протягом дня загарбники випустили близько 200 мін і снарядів, а також використовували стрілецьку зброю для обстрілів території громад:

  • Білопільська;
  • Краснопільська;
  • Новослобідська;
  • Сумська;
  • Хотінська.

"Внаслідок атак тимчасово без газу залишилися люди у Сумській, Краснопільській та Хотінській громадах. Наразі більшість проблем усунута", - вказав очільник області.

Проте, за словами Живицького, у селі Радьківка Сумської громади пошкоджені приватні будинки мирних мешканців. Окрім цього, оселі цивільних пошкоджені у Славгороді.

"Уточнюється інформація щодо збитків фермерських господарств. Постраждалих, на щастя, немає", - підсумував глава ОВА.

Нагадаємо, 10 серпня мешканців Сумської області попереджали про загрозу обстрілу з боку росіян.

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