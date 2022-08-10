Окупанти випустили 200 мін і снарядів по Сумській області: в ОВА розповіли про наслідки

Російські окупанти 10 серпня завдали масованих ударів по Сумській області. Внаслідок атак ворог, на щастя, жертв чи постраждалих серед цивільного населення немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Посадовець зазначив, що протягом дня загарбники випустили близько 200 мін і снарядів, а також використовували стрілецьку зброю для обстрілів території громад: Білопільська;

Краснопільська;

Новослобідська;

Сумська;

Хотінська. "Внаслідок атак тимчасово без газу залишилися люди у Сумській, Краснопільській та Хотінській громадах. Наразі більшість проблем усунута", - вказав очільник області. Проте, за словами Живицького, у селі Радьківка Сумської громади пошкоджені приватні будинки мирних мешканців. Окрім цього, оселі цивільних пошкоджені у Славгороді. "Уточнюється інформація щодо збитків фермерських господарств. Постраждалих, на щастя, немає", - підсумував глава ОВА.