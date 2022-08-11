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Окупанти випустили 137 снарядів по Сумській області: під вогонь потрапило Білопілля

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Україна, Четвер 11 серпня 2022 23:05
Окупанти випустили 137 снарядів по Сумській області: під вогонь потрапило Білопілля Фото: окупанти випустили 137 снарядів по Сумській області: під вогонь потрапило Білопілля (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові 10 разів за добу обстрілювали Сумську область. Зокрема, під удар потрапило Білопілля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

Живицький повідомив, що за день росіяни 10 разів обстрілювали прикордонні громади, а саме Білопільську, Новослобідську, Есманську, Путивльську, Шалигінську та Великописарівську. Було зафіксовано 137 "прильотів" з мінометів та артилерії.

"Так, внаслідок артилерійського обстрілу Новослобідської громади близько 12:00 знищено пожежею поле пшениці, що належить приватному підприємству", - заявив очільник області.

Також Живицький повідомив про артобстріл міста Білопілля, де опівдні були пошкоджені два житлові будинки.

Нагадаємо, що 10 серпня окупанти з самого ранку обстрілювали Сумську область.

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