RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни обстріляли кілька районів Харкова: є постраждалі

Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОВВА (facebook.com/synegubov.oleg)
Автор: Іван Носальський

У четвер, 4 серпня, російські війська обстріляли два райони Харкова. В результаті атак окупантів попередньо постраждали три людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Окупанти завдали ударів по Шевченківському та Індустріальному районах. На місце (події) виїхали бригади екстреної медичної допомоги. Є попередня інформація про трьох постраждалих", - заявив Синєгубов.

Він також підкреслив, що повітряна тривога триває і жителям міста необхідно залишатися в укриттях.

Оновлено 20:35

За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, російські військові з артилерії обстріляли Салтівський та Індустріальний райони Харкова.

Павлове поле знаходиться під потужним обстрілом. Біля одного з ринків рятувальники розміновують снаряд.

"Одна людина на Полях постраждала - забрала швидка. Пошкоджено інфраструктуру одного з житлових будинків", - розповів мер.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що увечері 4 серпня 2022 року в Харкові знову лунають вибухи. Місто знаходиться під обстрілом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВибухВійна Росії проти України