Росіяни обстріляли кілька районів Харкова: є постраждалі

У четвер, 4 серпня, російські війська обстріляли два райони Харкова. В результаті атак окупантів попередньо постраждали три людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова .

"Одна людина на Полях постраждала - забрала швидка. Пошкоджено інфраструктуру одного з житлових будинків", - розповів мер.

Павлове поле знаходиться під потужним обстрілом. Біля одного з ринків рятувальники розміновують снаряд.

За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, російські військові з артилерії обстріляли Салтівський та Індустріальний райони Харкова.

Він також підкреслив, що повітряна тривога триває і жителям міста необхідно залишатися в укриттях.

"Окупанти завдали ударів по Шевченківському та Індустріальному районах. На місце (події) виїхали бригади екстреної медичної допомоги. Є попередня інформація про трьох постраждалих", - заявив Синєгубов.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що увечері 4 серпня 2022 року в Харкові знову лунають вибухи. Місто знаходиться під обстрілом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.