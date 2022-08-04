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Россияне обстреляли несколько районов Харькова: есть пострадавшие

Фото: Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА (facebook.com/synegubov.oleg)
Автор: Иван Носальский

В четверг, 4 августа, российские войска обстреляли два района Харькова. В результате атак оккупантов предварительно пострадали три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Оккупанты нанесли удары по Шевченковскому и Индустриальному районам. На место (происшествия) выехали бригады экстренной медицинской помощи. Есть предварительная информация о трех пострадавших", - заявил Синегубов.

Он также подчеркнул, что воздушная тревога продолжается и жителям города необходимо оставаться в укрытиях.

Обновлено 20:35

По информации мэра Харькова Игоря Терехова, российские военные из артиллерии обстреляли Салтовский и Индустриальный районы Харькова.

Павлово поле (Шевченковский район) находится под мощным обстрелом. Возле одного из рынков спасатели разминируют снаряд.

"Один человек на Полях пострадал - забрала скорая. Повреждена инфраструктура одного из жилых домов", - рассказал мэр.

Напомним, ранее стало известно, что вечером 4 августа 2022 года в Харькове снова раздаются взрывы. Город находится под обстрелом.

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