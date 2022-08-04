Россияне обстреляли несколько районов Харькова: есть пострадавшие

"Оккупанты нанесли удары по Шевченковскому и Индустриальному районам. На место (происшествия) выехали бригады экстренной медицинской помощи. Есть предварительная информация о трех пострадавших", - заявил Синегубов.

Он также подчеркнул, что воздушная тревога продолжается и жителям города необходимо оставаться в укрытиях.

Обновлено 20:35

По информации мэра Харькова Игоря Терехова, российские военные из артиллерии обстреляли Салтовский и Индустриальный районы Харькова.

Павлово поле (Шевченковский район) находится под мощным обстрелом. Возле одного из рынков спасатели разминируют снаряд.

"Один человек на Полях пострадал - забрала скорая. Повреждена инфраструктура одного из жилых домов", - рассказал мэр.