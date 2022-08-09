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Окупанти вранці обстріляли Миколаїв і область: Кім розповів про наслідки

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Миколаїв, Вівторок 09 серпня 2022 09:36
Окупанти вранці обстріляли Миколаїв і область: Кім розповів про наслідки Фото: окупанти вранці обстріляли Миколаїв і область (Воєнтв)
Автор: Руслан Гаращенко

Війська Росії в ніч на 9 серпня знову завдали ракетних ударів по Миколаєву і області. В одному з сіл регіону пошкоджено житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Так, сьогодні близько 07:00 ворог обстріляв околиці міста Миколаєва. Попередньо, обійшлося без жертв.

Також вранці під обстрілами був населений пункт Лимани в Миколаївському районі. Окупанти вдарили по околицях села.

Близько третьої години ночі ворожі війська обстріляли смт Березнегувате у Баштанському районі. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки. Інформація про постраждалих і пошкодження зараз уточнюється.

Нагадаємо, під час затяжної комендантської години у Миколаєві інтенсивність "прильотів" по житлових кварталах міста зменшилася.

Як зазначав Віталій Кім, під час дводенної комендатської години правоохоронні органи зареєстрували 20 проваджень.

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