Окупанти вранці обстріляли Миколаїв і область: Кім розповів про наслідки

Війська Росії в ніч на 9 серпня знову завдали ракетних ударів по Миколаєву і області. В одному з сіл регіону пошкоджено житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.