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Окупанти вночі обстріляли два райони Дніпропетровської області: в ОВА розповіли про наслідки

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Неділя 14 серпня 2022 08:00
Окупанти вночі обстріляли два райони Дніпропетровської області: в ОВА розповіли про наслідки Фото: Окупанти обстріляли два райони Дніпропетровської області (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти в ніч на 14 серпня обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області. Внаслідок атаки ворога постраждав один цивільний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

З артилерії гатили по Нікополю

Очільник обласної військової адміністрації зазначив, що загарбники вночі тричі накрили вогнем Нікопольський район.

"По Нікополю поцілили зі ствольної артилерії, 20 прильотів", - поінформував Резніченко.

За його словами, у місті пошкоджені:

  • 9 багатоповерхових;
  • 8 приватних будинків;
  • школа;
  • декілька магазинів.

Окрім цього, обстрілом зачепило газопроводи та лінії електропередач. Кілька тисяч нікопольчан перебувають без світла.

Наразі на місці працюють електрики. На щастя, жерт немає.

Марганець росіяни накрили з "Градів"

Глава ОВА також поінформував, що росіяни били з "Градів" по Марганцю.

"У мирні квартали прилетіло 30 російських снарядів. Поранений 69-річний чоловік, він у лікарні. У місті понівечені понад 10 приватних будинків й електромережа", - .розповів посадовець.

Обстріляли з "Ураганів" Криворізький район

Резніченко додав, що у Криворізькому районі під обстріл ворожих "Ураганів" потрапила Зеленодольська громада.

"Без жертв та руйнувань", - підсумував очільник військової адміністрації.

Нагадаємо, у Миколаєві вночі 14 серпня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів.

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