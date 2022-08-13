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Росіяни обстріляли Дніпропетровську область: в двох громадах пошкоджено електромережі

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Україна, Субота 13 серпня 2022 19:19
Росіяни обстріляли Дніпропетровську область: в двох громадах пошкоджено електромережі Фото: Росіяни обстріляли Дніпропетровську область та пошкодили електромережі (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія 13 серпня обстрілювала Дніпропетровську область та пошкодила електромережі у двох громадах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

За словами Лукашука, російські окупаційні війська з "Ураганів" били по Широківській громаді.

"Внаслідок обстрілу було перебито лінію електропостачання", - йдеться в повідомленні.

Також росіяни обстріляли Велику Костромку, там також пошкоджено електромережі. За словами очільника обласної ради ніхто не постраждав. В інших районах Дніпропетровської області було тихо.

Нагадаємо, що росіяни били по Донецькій області з реактивної артилерії. Внаслідок цього було пошкоджено майже 100 будинків.

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