Росіяни обстріляли Дніпропетровську область: в двох громадах пошкоджено електромережі

Російська армія 13 серпня обстрілювала Дніпропетровську область та пошкодила електромережі у двох громадах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука .

Також росіяни обстріляли Велику Костромку, там також пошкоджено електромережі. За словами очільника обласної ради ніхто не постраждав. В інших районах Дніпропетровської області було тихо.

"Внаслідок обстрілу було перебито лінію електропостачання", - йдеться в повідомленні.

За словами Лукашука, російські окупаційні війська з "Ураганів" били по Широківській громаді.

Нагадаємо, що росіяни били по Донецькій області з реактивної артилерії. Внаслідок цього було пошкоджено майже 100 будинків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.