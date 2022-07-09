Окупанти з "Ураганів" обстріляли Кривий Ріг: пошкоджена школа і будинки, є загиблий
Окупанти рано вранці обстріляли Інгулецький район Кривого Рогу. Ракетний удар наносився з "Ураганів" по житлових кварталах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
В результаті обстрілу від отриманих травм померла 41-річна жінка. Батько і дочка отримали поранення, знаходяться в лікарні. Також ракети пошкодили школа і кілька будинків, також згоріла стоїть поруч з будинком машина. На вулицях знаходиться багато касетних боєприпасів. Рятувальники вже займаються їх розмінуванням.
Вчора робочий візит до Кривого Рогу здійснив президент України Володимир Зеленський. Він поспілкувався з військовими і вручив їм нагороди.
Нагадаємо, що в результаті обстрілу Дніпропетровської області раніше був зруйнований склад з 40 тоннами зерна.
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