Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області: в ОВА розкрили деталі

У суботу, 20 серпня, росіяни обстріляли чотири громади Сумської області, було зафіксовано близько 40 прильотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram .

За його даними, Буринську і Зноб-Новгородську громади росіяни обстрілювали за допомогою артилерії. У кожній з громад було зафіксовано по 8 прильотів.

При цьому по Білопільській громаді противник вдарив з мінометів, було випущено близько 16 мін.

По Хотинській громаді також зафіксували 10 пострілів росіян з крупнокаліберного кулемета.