UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты обстреляли четыре громады Сумской области: в ОВА раскрыли детали

Иллюстративное фото: россияне обстреляли четыре громады Сумской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В субботу, 20 августа, россияне обстреляли четыре громады Сумской области, было зафиксировано около 40 прилетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

По его данным, Буринскую и Зноб-Новгородскую громады россияне обстреливали при помощи артиллерии. В каждой из громад было зафиксировано по 8 прилетов.

При этом по Белопольской громаде противник ударил из минометов, было выпущено около 16 мин.

По Хотинской громаде также зафиксировали 10 выстрелов россиян из крупнокалиберного пулемета.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупационные войска 20 августа днем нанесли ракетный удар по многоэтажке в Вознесенске Николаевской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьВойна России против Украины