Окупанти вдарили по житловому будинку в Бахмуті: є жертви

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по 5-поверховому житловому будинку в Бахмуті Донецької області. В результаті обстрілу загинула одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ГУ ДСНС України у Донецькій області.

"В результаті обстрілу міста Бахмут, який стався близько сьомої ранку, сталося часткове руйнування 5-поверхового житлового будинку. Станом на 08:00 роботу завершено. В результаті пошукових робіт врятовано 1 людину, вилучено тіло ще 1 людини", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські війська обстріляли з "Градів" Красногорівку Донецької області. Один зі снарядів влучив у житловий будинок, де ховалася сім'я з дитиною.

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