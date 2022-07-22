Окупанти вдарили по індустріальному коледжу в Бахмуті: у ДСНС показали наслідки

Фото: окупанти вдарили по Індустріальному коледжу в Бахмуті (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Російські війська вранці 22 липня завдали ракетного удару по Бахмутському індустріальному коледжу. В результаті обстрілу сталася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.