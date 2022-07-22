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Окупанти вдарили по індустріальному коледжу в Бахмуті: у ДСНС показали наслідки

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Донецьк, П'ятниця 22 липня 2022 15:20
Окупанти вдарили по індустріальному коледжу в Бахмуті: у ДСНС показали наслідки Фото: окупанти вдарили по Індустріальному коледжу в Бахмуті (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вранці 22 липня завдали ракетного удару по Бахмутському індустріальному коледжу. В результаті обстрілу сталася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Ракетне попадання спровокувало пошкодження покрівлі будівлі. Крім того, виникла пожежа у двох навчальних аудиторіях на площі 100 метрів квадратних.

"Пожежа була ліквідована. Загиблих і травмованих на місці події немає", - зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, вчора російські окупаційні війська завдали ракетного удару по центральному ринку Бахмута. В результаті сталося загоряння на площі 100 метрів квадратних.

Також окупанти завдали ракетного удару по Слов'янській територіальній громаді у Донецькій області. В результаті обстрілу поранення отримали два мирних жителя.

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Донецьк Бахмут ракетный удар Війна в Україні
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