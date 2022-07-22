Окупанти вдарили по індустріальному коледжу в Бахмуті: у ДСНС показали наслідки
Російські війська вранці 22 липня завдали ракетного удару по Бахмутському індустріальному коледжу. В результаті обстрілу сталася пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
Ракетне попадання спровокувало пошкодження покрівлі будівлі. Крім того, виникла пожежа у двох навчальних аудиторіях на площі 100 метрів квадратних.
"Пожежа була ліквідована. Загиблих і травмованих на місці події немає", - зазначили в ДСНС.
Нагадаємо, вчора російські окупаційні війська завдали ракетного удару по центральному ринку Бахмута. В результаті сталося загоряння на площі 100 метрів квадратних.
Також окупанти завдали ракетного удару по Слов'янській територіальній громаді у Донецькій області. В результаті обстрілу поранення отримали два мирних жителя.
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