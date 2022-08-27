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Россияне ночью обстреляли район Запорожья: было 16 "прилетов"

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Запорожская область, Суббота 27 августа 2022 05:52
Россияне ночью обстреляли район Запорожья: было 16 "прилетов" Фото: оккупанты обстреляли Запорожье (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Ночью 27 августа враг нанес очередной удар по Запорожью и Запорожскому району. Оккупанты атаковали объекты инфраструктуры в Шевченковском районе города и вблизи областного центра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

В общей сложности зафиксировано 16 "прилетов". Информация о пострадавших отсутствует, данные уточняются

Жителей призвали не пренебрегать правилами воздушной тревоги и неразглашения информации.

Напомним, ранее российские войска обстреляли жилые дома в оккупированной Каменке в Запорожской области. В результате атаки погибли пять человек, в том числе два ребенка.

Ночью 27 августа взрывы прогремели в Харькове. Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, под ракетным ударом оказалась центральная часть города. Предварительно без жертв и пострадавших.

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