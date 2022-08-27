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У Харкові та Запоріжжі прогриміли вибухи

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Субота 27 серпня 2022 02:30
У Харкові та Запоріжжі прогриміли вибухи Фото: у Харкові та Запоріжжі прогриміли вибухи (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вночі 27 серпня в Харкові та Запоріжжі прогриміли вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Жителів просять залишатися в укриттях.

Також повітряна тривога спрацювала в Миколаєві.

Оновлено 02:44

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, під ракетним ударом опинилася центральна частина міста в Основ'янському та Київському районах. Попередньо без жертв та постраждалих.

Нагадаємо, вчора у Запоріжжі вже чули вибухи, в ОВА повідомили, що спрацювала система ППО.

25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС повністю відключилася від енергомережі.

Через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС 25 серпня двічі відключалася остання лінія зв'язку станції з енергосистемою України. Згодом стало відомо, що АЕС відновила зв'язок з українською мережею.

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Харків Запоріжжя
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