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У Нікополі оголосили "полювання" на зрадників: мешканцям дали інструкцію

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Україна, П'ятниця 22 липня 2022 17:15
У Нікополі оголосили "полювання" на зрадників: мешканцям дали інструкцію Фото: Влада у Нікополі розпочинає полювання на коригувальників (GettyImages-1239009222)
Автор: Ілона Свиридова

У Нікополі місцевих мешканців закликають виявляти можливих колаборантів та зрадників. Це відбувається на тлі регулярних обстрілів громади за останній час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал, голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

Правоохоронців будуть цікавити наступні особи:

  • оператори квадрокоптерів;
  • люди, які малюють незрозумілі знаки на будівлях, елементах інфраструктури;
  • люди, що проводять зйомку населеного пункту на мобільний, фото-відео апаратуру;
  • люди, які запускають сигнальні ракети, феєрверки.

Алгоритм подальших дій простий – треба провести громадське затримання та викликати поліцію. Також про такі випадки голова військової адміністрації просить повідомляти в особисті повідомлення у Facebook.

“В разі підтвердження протиправної діяльності підозрюваного ви отримуєте суму еквівалентну 100 у.о. по курсу НБУ на день затримання”, - йдеться у повідомленні чиновника.

Євтушенко закликає не застосовувати до затриманих спецзасоби та зброю, а інших жителів застеріг не вчиняти дії, які можуть бути розцінені, як злочинні.

Нагадаємо, що аналогічні заходи відбулись і в Миколаєві. Після численних обстрілів голова регіону заявив про “закриття” міста на декілька днів. В результаті таких заходів влада отримала майже 100 сигналів про можливих колаборантів.

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