ru ua
Пн, 11 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росіяни почали чергову хвилю мобілізації в Донецьку, - міськрада Маріуполя

Новость на русском →
Донецька область, Понеділок 11 липня 2022 17:00
Росіяни почали чергову хвилю мобілізації в Донецьку, - міськрада Маріуполя Фото: росіяни почали чергову хвилю мобілізації у Донецьку (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни в окупованому Донецьку почали ще одну хвилю мобілізації. Чоловіків забирають як "добровольців".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенко.

"Окупанти в Донецьку почали чергову хвилю мобілізації через гостру нестачу "нової крові" на фронті", - заявив Андрющенко.

За його словами, спроби росіян провести мобілізацію будуть провальними, оскільки чоловіків у місті майже не залишилося.

Андрющенко додав, що через брак мобілізаційного ресурсу окупанти можуть масово призивати жителів новоокупованих територій.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія офіційно не оголошувала мобілізацію з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Однак РФ активно набирає бойовиків через центри зайнятості.

Також ми писали, що у Луганській області російські військові обманом мобілізують городян для війни проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецьк Війна Росії проти України
NEWS
Увага! Зловмисники проводять фейкове опитування від імені РБК-Україна
Увага! Зловмисники проводять фейкове опитування від імені РБК-Україна
DAILY
Без компромісів. Коли Україна переможе Росію і що для цього потрібно
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Без компромісів. Коли Україна переможе Росію і що для цього потрібно