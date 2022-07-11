Росіяни почали чергову хвилю мобілізації в Донецьку, - міськрада Маріуполя
Росіяни в окупованому Донецьку почали ще одну хвилю мобілізації. Чоловіків забирають як "добровольців".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенко.
"Окупанти в Донецьку почали чергову хвилю мобілізації через гостру нестачу "нової крові" на фронті", - заявив Андрющенко.
За його словами, спроби росіян провести мобілізацію будуть провальними, оскільки чоловіків у місті майже не залишилося.
Андрющенко додав, що через брак мобілізаційного ресурсу окупанти можуть масово призивати жителів новоокупованих територій.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія офіційно не оголошувала мобілізацію з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Однак РФ активно набирає бойовиків через центри зайнятості.
Також ми писали, що у Луганській області російські військові обманом мобілізують городян для війни проти України.
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