Россияне начали очередную волну мобилизации в Донецке, - горсовет Мариуполя
Россияне в оккупированном Донецке начали еще одну волну мобилизации. Мужчин забирают как "добровольцев".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"Оккупанты в Донецке начали очередную волну мобилизации из-за острой нехватки "новой крови" на фронте", - заявил Андрющенко.
По его словам, попытки россиян провести мобилизацию будут провальными, поскольку мужчин в городе почти не осталось.
Андрющенко добавил, что из-за нехватки мобилизационного ресурса оккупанты могут массово призывать жителей новооккупированных территорий.
Напомним, ранее стало известно, что Россия официально не объявляла мобилизацию с начала полномасштабного вторжения в Украину. Однако РФ активно набирает боевиков через центры занятости.
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