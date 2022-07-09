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"Тиха мобілізація". В РНБО пояснили, як Росія набирає солдат на війну в Україні

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Москва, Субота 09 липня 2022 19:11
"Тиха мобілізація". В РНБО пояснили, як Росія набирає солдат на війну в Україні Фото: Росія проводить "тиху мобілізацію" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія офіційно не оголошувала мобілізацію з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Проте РФ активно набирає бойовиків через центри зайнятості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО в Telegram.

Зазначається, що у російських центрах зайнятості з'явилося понад 22,2 тисячі вакансій для служби за контрактом. Як мінімум сім підрозділів, які воювали в України, шукають снайперів, навідників, водіїв, санітарних інструкторів та інших фахівців.

Мова йде про 64 мотострілецьку бригаду з Хабаровського краю (в/ч №51460) та 104 гвардійський десантно-штурмовий полк (в/ч №32515), які були причетні до масових вбивств та тортур мирних жителів у Бучі.

Проте найбільше вакансій розмістила 37-а мотострілецька бригада (в/ч №69647) з Бурятії, яка на другому місці за втратами.

"Тиха мобілізація" в Росії є доказом великих втрат та проблем з набором до армії.

"За даними британської розвідки, саме відсутність людських ресурсів змусила російські війська взяти паузу перед наступом на Донецьку область", - додали в РНБО.

Нагадаємо, за даними Генштабу, Росія з початку війни втратила вже близько 37200 окупантів.

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