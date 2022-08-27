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Росіяни не можуть перекидати техніку через Дніпро після ударів ЗСУ по мостах, - Хлань

Фото: росіяни не можуть перекидати техніку через Дніпро після ударів ЗСУ по мостах (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Потужні удари українських військових по мостах в Херсонській області позбавили росіян можливості перекидати техніку і солдатів через Дніпро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Херсонської облради Сергія Хланя в Facebook.

"Станом на сьогодні у окупантів немає можливості перекидати ні техніку, ні живу силу, ні озброєння, ні підкріплення з лівобережної частини Херсонської області на правий берег, ближче до лінії фронту", - підкреслив Хлань.

Він додав, що вчора українські військові завдали удару по відремонтованій частині Антонівського мосту, який намагалися відновити окупанти. Також в результаті вчорашньої атаки ЗСУ був пошкоджений і тимчасовий міст під Херсоном, який ворог планував спорудити з вкрадених барж.

Нагадаємо, наслідки нових ударів ЗСУ по Антонівському мосту в Херсоні зафіксував супутник. На знімку помітні значні руйнування.

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Збройні сили УкраїниДніпроХерсонская областьВійна Росії проти України