Россияне не могут перебрасывать технику через Днепр после ударов ВСУ по мостам, - Хлань

Мощные удары украинских военных по мостам в Херсонской области лишили россиян возможности перебрасывать технику и солдат через Днепр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя в Facebook .

"По состоянию на сегодня у оккупантов нет возможности перебрасывать ни технику, ни живую силу, ни вооружения, ни подкрепления с левобережной части Херсонской области на правый берег, ближе к линии фронта", - подчеркнул Хлань.

Он добавил, что вчера украинские военные нанесли удар по отремонтированной части Антоновского моста, который пытались восстановить оккупанты. Также в результате вчерашней атаки ВСУ был поврежден и временный мост под Херсоном, который враг планировал соорудить из украденных барж.