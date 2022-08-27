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Супутник зафіксував наслідки нових ударів ЗСУ по Антонівському мосту

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Херсон, Субота 27 серпня 2022 12:03
Супутник зафіксував наслідки нових ударів ЗСУ по Антонівському мосту Фото: у мережі з'явилися супутникові знімки Антонівського мосту (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Наслідки нових ударів ЗСУ по Антонівському мосту у Херсоні зафіксував супутник. На знімку помітні значні руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-дослідника Тіма Ерхарта в Twitter.

Він опублікував фото супутника компанії Planet Labs. Знімок був зроблений близько 15:00 26 серпня, майже через годину після ударів українських військових.

ЗСУ вдарили у південну сторону мосту. Секція не зруйнована, проте покриття значно пошкоджене. На Антонівському мосту не видно транспорту. Це свідчить про те, що його не використовують. Проте понтон окупантів досі працює.

Супутник зафіксував наслідки нових ударів ЗСУ по Антонівському мосту

Фото: супутниковий знімок Антонівського мосту (twitter.com/ArtisanalAPT)

Також Ерхарт показав супутниковий знімок Даріївського мосту через річку Інгулець у Херсонській області. Пошкоджень не помітно через погану якість. Однак понтонна переправа, збудована поруч, говорить про те, що окупанти використовують її для перекидання техніки.

Супутник зафіксував наслідки нових ударів ЗСУ по Антонівському мосту

Фото: супутниковий знімок Даріївського мосту (twitter.com/ArtisanalAPT)

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ ударом по Антонівському мосту в Херсоні влучили в російську колону з боєприпасами.

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