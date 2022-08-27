ua ru
Сб, 27 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росіяни не можуть перекидати техніку через Дніпро після ударів ЗСУ по мостах, - Хлань

Новость на русском →
Херсонська область, Субота 27 серпня 2022 18:28
Росіяни не можуть перекидати техніку через Дніпро після ударів ЗСУ по мостах, - Хлань Фото: росіяни не можуть перекидати техніку через Дніпро після ударів ЗСУ по мостах (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Потужні удари українських військових по мостах в Херсонській області позбавили росіян можливості перекидати техніку і солдатів через Дніпро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Херсонської облради Сергія Хланя в Facebook.

"Станом на сьогодні у окупантів немає можливості перекидати ні техніку, ні живу силу, ні озброєння, ні підкріплення з лівобережної частини Херсонської області на правий берег, ближче до лінії фронту", - підкреслив Хлань.

Він додав, що вчора українські військові завдали удару по відремонтованій частині Антонівського мосту, який намагалися відновити окупанти. Також в результаті вчорашньої атаки ЗСУ був пошкоджений і тимчасовий міст під Херсоном, який ворог планував спорудити з вкрадених барж.

Нагадаємо, наслідки нових ударів ЗСУ по Антонівському мосту в Херсоні зафіксував супутник. На знімку помітні значні руйнування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Дніпро Херсонская область Війна Росії проти України
NEWS
Ще одній категорії українців дозволять виїзд за кордон, але є умова
Ще одній категорії українців дозволять виїзд за кордон, але є умова
DAILY
"У війни немає статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він буде працювати
Юлія Акімовакоресподент "У війни немає статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він буде працювати