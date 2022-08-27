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Россияне не могут перебрасывать технику через Днепр после ударов ВСУ по мостам, - Хлань

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Херсонская область, Суббота 27 августа 2022 18:28
Россияне не могут перебрасывать технику через Днепр после ударов ВСУ по мостам, - Хлань Фото: россияне не могут перебрасывать технику через Днепр после ударов ВСУ по мостам (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Мощные удары украинских военных по мостам в Херсонской области лишили россиян возможности перебрасывать технику и солдат через Днепр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя в Facebook.

"По состоянию на сегодня у оккупантов нет возможности перебрасывать ни технику, ни живую силу, ни вооружения, ни подкрепления с левобережной части Херсонской области на правый берег, ближе к линии фронта", - подчеркнул Хлань.

Он добавил, что вчера украинские военные нанесли удар по отремонтированной части Антоновского моста, который пытались восстановить оккупанты. Также в результате вчерашней атаки ВСУ был поврежден и временный мост под Херсоном, который враг планировал соорудить из украденных барж.

Напомним, последствия новых ударов ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне зафиксировал спутник. На снимке заметны значительные разрушения.

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