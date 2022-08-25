Росіяни могли обстріляти Чаплино з "Торнадо С", - Повітряні сили

"Не хочеться говорити остаточно, але є інформація, що це могли бути снаряди РСЗВ "Торнадо С". Втім, остаточно можна сказати тоді, коли на місці вибухотехніки знайдуть залишки ракет - їх двигуни, маркування, тоді можемо точно говорити, який об'єкт боєприпасів був застосований окупантами", - зазначив Ігнат.

Ракетний удар по Чаплиному

Нагадаємо, вчора, на День Незалежності України російські війська завдали ракетного удару по селищу Чаплине Дніпропетровської області, влучивши у приватний будинок, а також по території, де розташована залізнична станція, внаслідок чого загорілися вагони пасажирського потяга.

Станом на сьогодні пошуково-рятувальні роботи завершилися, через ворожий обстріл загинули 25 осіб (серед них двоє дітей), а 31 людина отримала поранення.

Що кажуть правоохоронці

Зазначимо, за даними Генпрокуратури, на місці події виявлено залишки РСЗО "Смерч" та С300, а по приватному будинку було завдано удар ракетою "Іскандер".

Окупанти заявляють про "Іскандери"

Додамо, Міністерство оборони РФ визнало причетність до ракетних ударів по селищу Чаплине Дніпропетровської області та заявили, що вони випустили по селищу ракети "Іскандер".

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