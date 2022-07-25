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Росіяни через окупований Маріуполь вивозять крадене українське зерно (відео)

Фото: Росіяни вивозять українське зерно через Маріуполь (скриншот із відео)
Автор: РБК-Україна

Окупанти вивозять українське зерно до Росії через Маріуполь. Новий урожай вони крадуть за допомогою кораблів.

Про це повдомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника маріупольського міського голови Петра Андрющенка.

Посадовець зазначив, що у порті міста відновили електропостачання. Наразі російські загарбники проводять підготовку до перевалки зерна.

За його словами, у Маріуполі 24 липня зафіксували перші зерновози, що рухались у бік порту. Вантажівки в'їхали в місто з Донецького напрямку.

"Державне мародерство Росії морем після невеликой паузи поновлено", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, російські пропагандисти готують фейк про події у Маріупольському драмтеатрі, щоб покласти відповідальність за злочин на Україну.

У березні окупанти скинули бомбу на будівлю, в якій на той момент переховувалися близько тисячі цивільних. Тоді під завалами загинуло щонайменше 300 людей.

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