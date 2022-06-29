Ракетна атака на Дніпро: поранені семеро людей, серед них дитина

У Дніпрі через вчорашню ракетну атаку семеро людей отримали поранення. З них одна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.

"У нас семеро поранених через учорашній ворожий "приліт" у Дніпро. Серед них і 6-річний хлопчик. Його зачепило скло від розбитої вибухом шибки", - написав Резніченко.

За його словами, двох людей медики ушпиталили, п’ятеро лікуються вдома.

Нагадаємо, вчора окупанти кинули на Дніпропетровську область шість ракет, чотири з них наші військові збили. Згодом стало відомо, що росіяни влучили ракетою в СТО у Дніпрі.

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