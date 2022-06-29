ru ua
Ср, 29 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ракетна атака на Дніпро: поранені семеро людей, серед них дитина

Новость на русском →
Дніпро, Середа 29 червня 2022 10:39
Ракетна атака на Дніпро: поранені семеро людей, серед них дитина Фото: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко (facebook.com/valentinreznichenko)
Автор: Марія Кучерявець

У Дніпрі через вчорашню ракетну атаку семеро людей отримали поранення. З них одна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.

"У нас семеро поранених через учорашній ворожий "приліт" у Дніпро. Серед них і 6-річний хлопчик. Його зачепило скло від розбитої вибухом шибки", - написав Резніченко.

За його словами, двох людей медики ушпиталили, п’ятеро лікуються вдома.

Нагадаємо, вчора окупанти кинули на Дніпропетровську область шість ракет, чотири з них наші військові збили. Згодом стало відомо, що росіяни влучили ракетою в СТО у Дніпрі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпро ракетный удар
NEWS
ЗСУ знищили ще 200 окупантів: нові втрати Росії у війні
ЗСУ знищили ще 200 окупантів: нові втрати Росії у війні
DAILY
"Трибунал для Путіна". Як під Києвом збирають історії про жертви російських військових
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна "Трибунал для Путіна". Як під Києвом збирають історії про жертви російських військових