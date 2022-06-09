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Росіяни атакували ще один вагоноремонтний завод після ДВРЗ, - голова УЗ

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Четвер 09 червня 2022 20:16
Росіяни атакували ще один вагоноремонтний завод після ДВРЗ, - голова УЗ Ілюстративне фото: росіяни атакували ще один вагоноремонтний завод після ДВРЗ (t.me/kozytskyy_maksym_official)
Автор: Іван Носальський

Росія почала систематично обстрілювати вагоноремонтні заводи в Україні. Після ДВРЗ атакували ще одне підприємство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Укрзалізниці Олександра Камишина під час телемарафону.

"Наступного дня вони (росіяни - ред.) вдарили ще по одному вагоноремонтному заводу нашому. Вони б'ють системно щодня по нашій залізничній інфраструктурі", - заявив Камишин.

За його словами, зараз це одна з головних стратегій противника. Росіяни хочуть зробити Україну не мобільною.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в неділю, 5 червня, війська РФ вдарили по Дарницькому вагоноремонтному заводу. Окупанти випустили чотири ракети.

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