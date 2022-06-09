Росіяни атакували ще один вагоноремонтний завод після ДВРЗ, - голова УЗ
Росія почала систематично обстрілювати вагоноремонтні заводи в Україні. Після ДВРЗ атакували ще одне підприємство.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Укрзалізниці Олександра Камишина під час телемарафону.
"Наступного дня вони (росіяни - ред.) вдарили ще по одному вагоноремонтному заводу нашому. Вони б'ють системно щодня по нашій залізничній інфраструктурі", - заявив Камишин.
За його словами, зараз це одна з головних стратегій противника. Росіяни хочуть зробити Україну не мобільною.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в неділю, 5 червня, війська РФ вдарили по Дарницькому вагоноремонтному заводу. Окупанти випустили чотири ракети.
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