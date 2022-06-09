Россияне атаковали еще один вагоноремонтный завод после ДВРЗ, - глава УЗ

Россия стала систематически обстреливать вагоноремонтные заводы в Украине. После ДВРЗ атаковали еще одно предприятие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Укрзализныци Александра Камышина в ходе телемарафона .

"На следующий день они (россияне - ред.) ударили по еще одному вагоноремонтному заводу нашему. Они бьют системно каждый день по нашей железнодорожной инфраструктуре", - заявил Камышин.

По его словам, сейчас это одна из главных стратегий противника. Россияне хотят сделать Украину не мобильной.