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Росіян ніхто не боїться. У Резнікова запропонували альтернативу терміну "русофобія"

Фото: у Резнікова запропонували альтернативу терміну "русофобія" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Термін "русофобія", який часто використовують пропагандисти Кремля, необхідно замінити, оскільки росіян ніхто не боїться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України в Twitter.

Як підкреслили у відомстві, кремлівським ботам потрібно нагадати, що термін "фобія", згідно зі словником, означає страх.

"Однак ніхто не боїться росіян і їхньої армії, що розвалюється. Розберемося з нашою лексикою: не русофобія, а руссо-гоу-хомія (від англійського go home - йти додому - ред.)", - зазначили в Міноборони.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, на думку заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва, термін "імпортозаміщення" принизливий і його потрібно замінити на "технологічну незалежність".

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