UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россиян никто не боится. У Резникова предложили альтернативу термину "русофобия"

Фото: у Резникова предложили альтернативу термину "русофобия" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Термин "русофобия", который часто используют пропагандисты Кремля, необходимо заменить, поскольку россиян никто не боится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины в Twitter.

Как подчеркнули в ведомстве, кремлевским ботам нужно напомнить, что термин "фобия", согласно словарю, означает страх.

"Однако никто не боится россиян и их разваливающейся армии. Разберемся с нашей лексикой: не русофобия, а руссо-гоу-хомия (от английского go home - идти домой - ред.)", - отметили в Минобороны.

Напомним, ранее стало известно, что, по мнению замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, термин "импортозамещение" унизителен и его нужно заменить на "технологическую независимость".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныВойна России против Украины