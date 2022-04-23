Для росіян немає нічого святого: Офіс президента відреагував на обстріл Одеси

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на ракетний удар по Одесі . За його словами, обстріл стався в день, коли зійшов Благодатний вогонь і це доводить, що у росіян немає нічого святого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Єрмака .

Він додав, що завдаючи ракетних ударів по мирних містах, напередодні одного з головних православних свят, росіяни ще раз демонструють, що для них немає нічого святого.

"В Єрусалимі в ім'я добра зійшов Благодатний вогонь. Тим часом росіяни бомблять українські міста. Перед Великоднем", - написав глава ОП.

Нагадавши, ракетного удару по Одесі окупанти завдали вдень 23 квітня. За попередніми даними, загинули три людини, про поранених поки немає інформації. Відомо, що в результаті обстрілу пошкоджено два військові об'єкти та житлові будинки.

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