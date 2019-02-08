Росіян виключать зі списку спостерігачів на виборах в Україні, - ОБСЄ

Громадян РФ виключать у зв'язку з відмовою Києва в їх акредитації

Двое граждан России исключат из списка наблюдателей на выборах в Украине в связи с отказом в их аккредитации. Об этом заявил в пятницу представитель Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Томас Раймер, передает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если, как это было объявлено украинскими властями, эти два человека не будут аккредитованы в качестве наблюдателей, то в миссии будет 90 долгосрочных наблюдателей", - сказал он.

Напомним, вчера Верховная рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах в Украине.

Также накануне в Бюро по демократическим институтам и правам человека выразили сожаление по этому поводу. В организации подчеркнули, что наблюдатели в миссиях по контролю за выборами представляют не свои страны, а всю ОБСЕ.

Добавим, что СМИ сообщали, что на президентские выборы в Украине в составе миссии наблюдателей от ОБСЕ могут прибыть россиянки Кристина Богданова и Елизавета Борисова. Сообщалось, что Богданова и Борисова прилетят в Киев 11 февраля. Они представляют Российский фонд свободных выборов и Российский общественный институт избирательного права и будут наблюдателями в составе Бюро по демократическим институтам и правам человека при ОБСЕ.