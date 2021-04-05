Росія і США ведуть контакти щодо України на високому рівні. Обговорюють Донбас

Російська Федерація і США ведуть контакти щодо України на високому рівні. Зокрема, обговорюють ситуацію на Донбасі та останню ескалацію.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, передає "РИА Новости" .

"Ми з американцями контактуємо. Це проводиться на високому рівні", - зазначив він.

За його словами, Вашингтон висловив Москві заклопотаність з приводу чергової ескалації конфлікту на Донбасі, на що "ми їм у відповідь сказали, що ця заклопотаність безпідставна".

Рябков, коментуючи стягування російських військ до кордону України, підкреслив, що російська армія здійснює на своїй території ті заходи, які вважає потрібними.

"І якісь американські сигнали не мають до цього жодного відношення. Можна сказати, що ми ці сигнали повністю ігноруємо", - додав Рябков.