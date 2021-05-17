Блінкен назвав Росію загрозою для Європи через ситуацію на кордоні з Україною

Про це він заявив на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Данії Йеппе Кофодом.

За його словами, РФ представляє загрозу для Європи у сфері енергетики і через ситуацію на кордоні з Україною.

"Ми також поділяємо стурбованість з приводу загрози, яку Росія представляє для Європи в світлі недавнього нарощування військової присутності на кордоні з Україною, і загрози для європейської енергетичної безпеки, що виходить від газопроводу "Північний потік-2", - заявив Блінкен.