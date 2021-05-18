Росія заявила про "непростий період" у відносинах з Німеччиною

За його словами, Росію регулярно "з високих трибун представляють мало не як загрозу європейській безпеці".

"Непростий період переживають і російсько-німецькі відносини. Доводиться констатувати, що в Берліні лише посилили лінію на системне стримування Росії", - вважає Лавров.

Більш того, міністр заявив, що "зашкалює антиросійська зарядженість окремих німецьких ЗМІ". За його словами, Росія не зацікавлена в конфронтації з Німеччиною.

"Роблячи все необхідне для захисту національних інтересів, у відносинах з Німеччиною, ми виступаємо за формування позитивного порядку денного по найширшому спектру тем", - сказав він.