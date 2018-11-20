ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Россия завезла на Донбасс зажигательные боеприпасы, - разведка

Новости » Происшествия    20.11.2018 - 12:59
Россия завезла на Донбасс зажигательные боеприпасы, - разведка
Фото: боевики на Донбассе (facebook.com-abazia)

Зажигательные боеприпасы предназначены для сбрасывания с беспилотников

Российская Федерация передала боевикам на оккупированном Донбассе экспериментальные образцы зажигательных боеприпасов. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на Главное управление разведки (ГУР), передает корреспондент РБК-Украина.

Сообщается, что в начале ноября с территории России завезли экспериментальные образцы зажигательных боеприпасов, которые запускаются с помощью беспилотников. По словам Гуцуляка, 17 ноября в результате неудачного испытания загорелся российский беспилотник, после чего возник пожар, уничтоживший военное имущество и автомобиль руководителя разведки одного из соединений российских оккупационных войск.

Напомним, ранее украинская разведка заявляла, что российские военные массово отказываются от службы на оккупированном Донбассе. Это происходит из-за неофициального статуса командировки, признания их военными преступниками в случае попадания в плен и низкого уровня денежного обеспечения.

Также ранее сообщалось, что Россия выдает ликвидированных на Донбассе наемников за погибших в Сирии.

На Донбассе сбили очередной российский беспилотник
Темы: Новости ООС
Новости Украины Донбассразведкабоевики
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь