Россия завезла на Донбасс зажигательные боеприпасы, - разведка

Фото: боевики на Донбассе (facebook.com-abazia)

Зажигательные боеприпасы предназначены для сбрасывания с беспилотников

Российская Федерация передала боевикам на оккупированном Донбассе экспериментальные образцы зажигательных боеприпасов. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на Главное управление разведки (ГУР), передает корреспондент РБК-Украина.

Сообщается, что в начале ноября с территории России завезли экспериментальные образцы зажигательных боеприпасов, которые запускаются с помощью беспилотников. По словам Гуцуляка, 17 ноября в результате неудачного испытания загорелся российский беспилотник, после чего возник пожар, уничтоживший военное имущество и автомобиль руководителя разведки одного из соединений российских оккупационных войск.

Напомним, ранее украинская разведка заявляла, что российские военные массово отказываются от службы на оккупированном Донбассе. Это происходит из-за неофициального статуса командировки, признания их военными преступниками в случае попадания в плен и низкого уровня денежного обеспечения.

Также ранее сообщалось, что Россия выдает ликвидированных на Донбассе наемников за погибших в Сирии.