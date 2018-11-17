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РФ видає ліквідованих на Донбасі найманців за загиблих у Сирії, - ГУР

Новини » Надзвичайні події    17.11.2018 - 14:42
РФ видає ліквідованих на Донбасі найманців за загиблих у Сирії, - ГУР
Фото: бойовики на Донбасі (facebook.com-abazia)

Російська пропаганда намагається героїзувати загиблих на Донбасі

Російська Федерація видає ліквідованих на Донбасі найманців за загиблих у Сирії "героїв". Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк з посиланням на Головне управління розвідки (ГУР), передає кореспондент РБК-Україна.

Повідомляється, що, за даними української розвідки, РФ продовжує поширювати дезінформацію для приховування участі в агресії проти України. Зокрема, пропаганда намагається героїзувати російських військових нібито загиблих у боях у складі угруповання РФ в Сирії.

"В той же час активно приховується, що більша частина так званих "героїчно загиблих росіян у Сирії",насправді була убита і похована під чужими іменами на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей як бойовики підрозділів з'єднань та частин 1 і 2 АК ЗС РФ", - зазначив Гуцуляк.

Він також додав, що з цієї причини російське командування повідомляє сім'ям загиблих неправдиву інформацію про дату, місце і обставини смерті їх рідних і місця їх захоронення.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомляла, що Російська Федерація використовує бойові дії на тимчасово окупованих територіях Донбасу для випробування новітніх засобів зв'язку.

 

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