Росія заборонила в'їзд прем'єр-міністру Канади та ще 313 чиновникам країни

Міністерство закордонних справ Росії оголосило про введення санкцій проти прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та ще 313 чиновників країни. Таким чином, всім їм заборонений в'їзд на територію РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС РФ.

За інформацією відомства, до так званого "чорного списку" осіб, нев'їзних до Росії, окрім Трюдо потрапили міністри закордонних справ та національної оборони Мелані Джолі та Аніта Ананд.

Окрім того, серед тих, хто потрапив під російські санкції більшість депутатів канадського парламенту.

Нагадаємо, сьогодні Росія також заявила про введення персональних санкцій проти президента США Джо Байдена. До списку також потрапила й адміністрація американського президента.

Зазначимо, глава уряду Канади Джастін Трюдо нещодавно оголосив про розширення санкційного списку осіб з оточення російського президента Володимира Путіна. Мова йде про олігархів та чиновників, які причетні до вторгнення РФ в Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.