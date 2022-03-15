Росія ввела санкції проти Байдена та його адміністрації: повний список
Міністерство закордонних справ Росії заявило про введення персональних санкцій проти президента США Джо Байдена. До списку також потрапила й адміністрація американського президента.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС РФ.
Як вказано у російському МЗС, такий крок був "зустрічною реакцією", а також ухвалений заради "захисту економіки Росії та забезпечення її сталого розвитку".
Повний список
За даними прес-служби, до списку окрім президента США Джо Байдена увійшли:
- Ентоні Блінкен (Anthony John Blinken);
- Ллойд Остін (Lloyd James Austin III);
- Марк Міллі (Mark Alexander Milley);
- Джейкоб Салліван (Jacob Jeremiah Sullivan) - помічник Президента США з національної безпеки;
- Вільям Бернс (William Joseph Burns) - директор ЦРУ;
- Дженніфер Псакі (Jennifer Rene Psaki) - прес-секретар Білого дому;
- Даліп Сінгх (Daleep Singh) - заступник помічника президента США з національної безпеки;
- Саманта Пауер (Samantha Jane Power) - директор Агентства з міжнародного розвитку;
- Хантер Байден (Robert Hunter Biden) - син президента США;
- Хілларі Клінтон (Hillary Diane Rodham Clinton) - колишній кандидат у президенти США;
- Адевейл Адейемо (Adewale Adeyemo) - перший заступник міністра фінансів;
- Рета Джо Льюїс (Reta Jo Lewis) - президент та голова ради директорів Експортно-імпортного банку.
Крім того, в МЗС РФ обіцяють найближчим часом оголосити про розширення санкційного списку шляхом включення вищих американських чиновників, військових, законодавців, бізнесменів, експертів і медійних персон.
Нагадаємо, нещодавно США ввели санкції проти російського президента Путіна та його оточення.
Крім того, стало відомо, що США готують нові санкції проти Росії, а саме можуть ввести ембарго на торгівлю та заблокувати міжнародні водні шляхи, як і закликав президент України Володимир Зеленський.
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