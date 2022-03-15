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Росія ввела санкції проти Байдена та його адміністрації: повний список

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Москва, Вівторок 15 березня 2022 16:55
Росія ввела санкції проти Байдена та його адміністрації: повний список Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство закордонних справ Росії заявило про введення персональних санкцій проти президента США Джо Байдена. До списку також потрапила й адміністрація американського президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС РФ.

Як вказано у російському МЗС, такий крок був "зустрічною реакцією", а також ухвалений заради "захисту економіки Росії та забезпечення її сталого розвитку".

Повний список

За даними прес-служби, до списку окрім президента США Джо Байдена увійшли:

  • Ентоні Блінкен (Anthony John Blinken);
  • Ллойд Остін (Lloyd James Austin III);
  • Марк Міллі (Mark Alexander Milley);
  • Джейкоб Салліван (Jacob Jeremiah Sullivan) - помічник Президента США з національної безпеки;
  • Вільям Бернс (William Joseph Burns) - директор ЦРУ;
  • Дженніфер Псакі (Jennifer Rene Psaki) - прес-секретар Білого дому;
  • Даліп Сінгх (Daleep Singh) - заступник помічника президента США з національної безпеки;
  • Саманта Пауер (Samantha Jane Power) - директор Агентства з міжнародного розвитку;
  • Хантер Байден (Robert Hunter Biden) - син президента США;
  • Хілларі Клінтон (Hillary Diane Rodham Clinton) - колишній кандидат у президенти США;
  • Адевейл Адейемо (Adewale Adeyemo) - перший заступник міністра фінансів;
  • Рета Джо Льюїс (Reta Jo Lewis) - президент та голова ради директорів Експортно-імпортного банку.

Крім того, в МЗС РФ обіцяють найближчим часом оголосити про розширення санкційного списку шляхом включення вищих американських чиновників, військових, законодавців, бізнесменів, експертів і медійних персон.

Нагадаємо, нещодавно США ввели санкції проти російського президента Путіна та його оточення.

Крім того, стало відомо, що США готують нові санкції проти Росії, а саме можуть ввести ембарго на торгівлю та заблокувати міжнародні водні шляхи, як і закликав президент України Володимир Зеленський.

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