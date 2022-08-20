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"Росія платитиме за все": у Зеленського відреагували на удар по Вознесенську

Фото: глава ОП Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Росія відповість за ракетний удар по Вознесенську, через який постраждали щонайменше четверо дітей. Країна-агресор платитиме за всі свої злочини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

"Вознесенськ. Країна-терорист під назвою Росія вдарила по житловому будинку. Наразі відомо про поранених, серед яких є діти. Боягузи і злочинці, які не здатні воювати з армією, а вміють робити це лише з мирним населенням. Ті, хто віддає накази і виконує їх, будуть нам відомі. І всі будуть відповідати за ці злочини. Наша задача - зробити так, щоб відповідали не тільки нинішні покоління росіян, але їх діти та онуки. Росія платитиме за все", - написав Єрмак.

Ракетний удар по Вознесенську

Нагадаємо, сьогодні російські війська обстріляли місто Вознесенськ Миколаївської області.

Окупанти влучили в п'ятиповерховий будинок та приватні будинки. Відомо про щонайменше 9 поранених, з них 4 дітей, які перебувають у тяжкому стані (вік від 3 до 17 років).

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Миколаївська областьАндрій ЄрмакОфіс президентаракетный удар