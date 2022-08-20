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"Россия заплатит за все": у Зеленского отреагировали на удар по Вознесенску

Фото: глава ОП Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Россия ответит за ракетный удар по Вознесенску, из-за которого пострадали по меньшей мере четверо детей. Страна-агрессор будет платить за все свои преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

"Вознесенск. Страна-террорист под названием Россия ударила по жилому дому. Сейчас известно о раненых, среди которых есть дети. Трусы и преступники, которые не способны воевать с армией, а умеют делать это лишь с мирным населением. Те, кто отдает приказы и выполняет их, будут нам известны. И все будут отвечать за эти преступления. Наша задача - сделать так, чтобы отвечали не только нынешние поколения россиян, но их дети и внуки. Россия будет платить за все", - написал Ермак.

Ракетный удар по Вознесенску

Напомним, сегодня российские войска обстреляли город Вознесенск Николаевской области.

Оккупанты попали в пятиэтажный дом и частные дома. Известно о по меньшей мере 9 раненых, из них 4 детей, находящихся в тяжелом состоянии (возраст от 3 до 17 лет).

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Николаевская областьАндрей ЕрмакОфис президентаракетный удар